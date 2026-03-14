El mercado-hospedaje Yaque, en Santiago, opera entre basura, falta de higiene e inundaciones, mientras su prometida transformación aún no tiene fecha definida./ Javier Balbuena

SANTIAGO.- El mercado-hospedaje Yaque, con más de cinco décadas de funcionamiento, se mantiene operando en la parte baja de esta ciudad en condiciones totalmente deplorables, sin que por el momento se vislumbre la fecha en que comenzará su transformación, en beneficio de los ciudadanos que trabajan en el lugar y de los compradores que acuden diariamente en busca de los principales productos de la canasta básica.

En un breve recorrido realizado por este redactor en el mercado-hospedaje Yaque, pudo comprobarse que la falta de higiene, el cúmulo de basura y las frecuentes inundaciones que se originan cuando se registran fuertes lluvias convierten el lugar en un espacio de difícil tránsito peatonal y vehicular.

Mientras tanto, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, ha anunciado en varias ocasiones sus intenciones de transformar y modernizar la principal plaza pública donde las familias santiagueras y pequeños comerciantes al detalle adquieren productos alimenticios, algunos provenientes de la industria nacional y otros de la agricultura local.

Hace varios días visitó el mercado-hospedaje Yaque, por invitación de la alcaldía local, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor Bisonó, con el objetivo de evaluar acciones orientadas a rescatar, actualizar y modernizar dicha plaza comercial.

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Asimismo, se analizaron medidas de rescate para los sectores aledaños al mercado, que también presentan deterioro físico en sus calles y viviendas, entre ellos El Cambronal, La Joya, Plaza Valerio y Baracoa.

Desde tempranas horas de la madrugada, decenas de comerciantes llegan al mercado para abrir sus negocios, la mayoría ubicados al aire libre, mientras que otros operan en una antigua edificación administrada por el Cabildo, donde se cobran los arbitrios municipales correspondientes.

Inversión millonaria

En una de sus visitas a esta ciudad, el presidente Luis Abinader informó que el Gobierno central disponía de 658 millones de pesos para invertirlos en la transformación, modernización y rescate no solo del mercado-hospedaje Yaque, sino también de varios sectores colindantes, entre ellos el barrio Nueva York Chiquito, en el sector Nibaje.

Cabe destacar que, de esa cifra, el mandatario declaró que el 70 % sería destinado al mercado-hospedaje Yaque.

No obstante, hasta el momento se desconocen avances concretos sobre ese proyecto, ya que no se ha vuelto a informar públicamente sobre el proceso.

Durante la gestión municipal del doctor Gilberto Serulle (2010-2016) se implementaron algunas acciones para convertir el mercado en una gran plaza comercial con el nombre del fenecido profesor Juan Bosch. Sin embargo, de ese proyecto millonario solo se observaron mejorías limitadas en la forma en que los comerciantes realizan sus actividades diarias.

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El alcalde Ulises Rodríguez, en sus promesas de transformación, ha reiterado que en los próximos meses la situación cambiará, al reconocer que la plaza comercial está obsoleta y fuera de contexto, lo que contrasta con los proyectos de desarrollo y modernización que experimenta actualmente la ciudad de Santiago de los Caballeros.

El mercado-hospedaje Yaque abarca varias calles, entre ellas Del Sol, Pedro M. Hungría, 16 de Agosto, Boy Scout, Máximo Gómez, Eladio Victoria, Escalante, Restauración y Colón.

La mayoría de los comerciantes establecidos en esta plaza son oriundos de municipios cercanos a Santiago, principalmente de la Sierra y la Línea Noroeste.