Santo Domingo. La Fiscalía del Distrito Nacional solicitará el traslado del presidiario Juan Alexander Gálvez Marte, condenado a 30 años de prisión, al centro penitenciario Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, con el objetivo de evitar que continúe coordinando actividades delictivas desde prisión.

De acuerdo con las investigaciones, Gálvez Marte, quien posee dos condenas de 30 años de prisión por homicidio agravado, habría organizado el asalto perpetrado contra la joyería Popi Oro, en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional.

El imputado cumple condena en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, desde donde presuntamente coordinó la operación criminal y financió la compra de un vehículo utilizado para ejecutar el robo.

Puedes leer: “Alex Bronx”, un recluso de cárcel La Victoria habría coordinado asalto a joyería Popi Oro en Cristo Rey

Las autoridades también determinaron que Gálvez Marte dirigía la ejecución del asalto mediante dispositivos telefónicos desde el recinto penitenciario. Según la Policía, el interno tenía 28 celulares activos, los cuales fueron ocupados durante un allanamiento realizado en el penal de La Victoria.

En ese sentido, el Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva.

La instancia fue presentada por el procurador fiscal Nelson Beltré Tejada, adscrito al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Robo) de la Fiscalía del Distrito Nacional, quien solicita la imposición de prisión preventiva contra Juan Alexander Gálvez Marte (Alex Bronx) y Hensy Yoel Reynoso Abreu, señalados como parte de la estructura criminal que planificó y ejecutó el hecho.

De acuerdo con el expediente, Reynoso Abreu habría participado en la venta de una de las prendas sustraídas y en la compra del vehículo utilizado para cometer el asalto, en coordinación con otros implicados.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó al tribunal que Reynoso Abreu sea enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, en San Cristóbal, por razones de seguridad, debido a que parte de la estructura criminal investigada opera desde el centro penitenciario de La Victoria.