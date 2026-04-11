El encuentro, celebrado en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, desarrolló una agenda que incluyó 34 conversatorios, 28 paneles y nueve conferencias magistrales. / Fuente externa.

Santo Domingo.– Con la participación de más de 6,000 personas y 68 expositores de 25 países, concluyó este sábado la Conferencia del Poder Judicial 2026, un evento centrado en la modernización, eficiencia e innovación del sistema de justicia en la República Dominicana.

El encuentro, celebrado en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, desarrolló una agenda que incluyó 34 conversatorios, 28 paneles y nueve conferencias magistrales, abordando temas como optimización del proceso penal, reformas estructurales, justicia abierta e innovación aplicada al sistema judicial.

El acto inaugural de la Conferencia contó con la presencia del presidente Luis Abinader y del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, junto a representantes del ámbito jurídico, legislativo, empresarial y académico.

Agenda centrada en reformas

Durante las jornadas se desarrollaron experiencias inmersivas dirigidas a acercar la justicia a la ciudadanía, incluyendo visitas guiadas, espacios interactivos y participación de sectores vulnerables, personas con discapacidad y comunidades académicas.

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Asimismo, se realizaron audiencias simuladas, demostraciones en vivo y ejercicios prácticos orientados a mejorar la gestión judicial, acelerar la tramitación de casos y fomentar el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

El programa también incluyó sesiones formativas basadas en el método del caso, permitiendo a los participantes analizar jurisprudencia y fortalecer sus competencias en la práctica del derecho.

Innovación y eficiencia judicial

Asimismo, durante la conferencia se realizaron audiencias simuladas, demostraciones en vivo y ejercicios prácticos. / Fuente externa.

En el marco del evento, expertos y autoridades sostuvieron diálogos sobre los principales desafíos del sistema judicial, con énfasis en reformas estructurales, innovación tecnológica y cooperación institucional.

Uno de los ejes centrales fue el Programa de Optimización del Proceso Penal, enfocado en impulsar herramientas que contribuyan a una justicia más ágil, eficiente y confiable, con impacto directo en la reducción de tiempos procesales y el fortalecimiento de la confianza pública.