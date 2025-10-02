Dos coroneles protagonizan forcejeo frente a Salud Pública

SANTO DOMINGO.– Un coronel del Ejército de la República Dominicana y otro de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se enfrentaron ayer miércoles en un incidente que incluyó empujones y forcejeos frente a la sede del Ministerio de Salud Pública, generando tensión entre agentes militares y de tránsito.

El hecho, captado en video y difundido en redes sociales, habría iniciado tras la detención de un vehículo conducido por un militar, según versiones preliminares. En las imágenes se observa a los altos oficiales discutiendo en medio del altercado.

Tras la difusión del caso, la Digesett emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y anunció la apertura de una investigación conjunta con organismos militares para esclarecer las circunstancias del incidente.

La institución precisó que el proceso se llevará a cabo en coordinación con los órganos de control interno, tanto de la Digesett como de las Fuerzas Armadas, con el fin de determinar de manera objetiva cómo se produjeron los hechos.

Asimismo, reiteró que la investigación se desarrollará bajo apego estricto a los lineamientos legales y reglamentarios, garantizando transparencia, imparcialidad y respeto al debido proceso.