El bate de Juan Soto sigue encendido por segunda noche consecutiva. El dominicano conectó un cuadrangular la noche de este miércoles, alcanzando los tres jonrones en lo que va de temporada, elevando su registro histórico a 247 de por vida.

Molestia

Soto ha producido bajo condiciones físicas complicadas. A pesar de presentar una rigidez en su antebrazo izquierdo desde el martes, el patrullero no ha bajado la guardia: el martes conectó su segundo jonrón en la victoria 8-0 sobre los Nacionales; este miércoles, repitió la dosis con su tercer bombazo hacia el jardín izquierdo.

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Aunque el aporte de Soto fue vital, los Mets de Nueva York sufrieron un duro revés al caer 2-14 ante los Nacionales de Washington.

Sin embargo, la consistencia de Juan Soto se mantiene como la principal esperanza para el equipo de en su lucha por escalar posiciones en la División Este.