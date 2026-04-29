Cunningham fija récord de puntos en Playoffs para Detroit, que no se rinde ante Orlando

Cade Cunningham sobrepasó las expectativas en una noche en la cual no había derecho a perder.

Cade Cunningham anotó 45 puntos, un récord de la franquicia en playoffs, incluyendo un tiro en suspensión con paso atrás a 32 segundos del final, y los Detroit Pistons, primeros cabezas de serie, vencieron a los Orlando Magic, octavos cabezas de serie, por 116-109 el miércoles por la noche en el quinto partido de su serie de primera ronda para evitar la eliminación.

CADE CUNNINGHAM IS CLUTCH 💰 pic.twitter.com/uFFVKGs9Zz — SportsCenter (@SportsCenter) April 30, 2026

Orlando lidera la serie 3-2 y tendrá una segunda oportunidad de avanzar en casa el viernes por la noche. Los Magic cayeron a un récord de 0-10 en la historia de la franquicia como visitantes en un quinto partido. Detroit nunca estuvo por debajo en el marcador y se puso por delante por 15 puntos al comienzo del último cuarto. Los Magic hicieron una última remontada, acercándose a tres puntos con el sexto triple de Paolo Banchero a falta de 1:09.

Banchero igualó a Cunningham con 45 puntos, también su mejor marca personal en playoffs, y falló 7 de 12 tiros libres. Los Pistons esperan recuperarse tras estar al borde de la eliminación, tal como lo hicieron contra los Magic hace más de dos décadas.

La remontada de Detroit en 2003, como cabeza de serie número 1 contra Orlando, octavo cabeza de serie, fue la primera de las siete veces que equipos de la NBA han remontado un déficit de 3-1 en este siglo. Los Denver Nuggets fueron el último equipo en lograr esta hazaña en 2020, cuando se convirtieron en la primera franquicia de la liga en hacerlo dos veces en una misma postemporada.

El alero de los Magic, Franz Wagner, estuvo de baja por una distensión en la pantorrilla derecha. Anotó 19 puntos en poco más de dos cuartos antes de abandonar el partido al final del tercer cuarto el lunes por la noche, y promedió casi 17 puntos y 5,5 rebotes en los primeros cuatro partidos de la serie.

Récord de triples para Cunningham

Cunningham encestó 13 de 23 tiros de campo, incluyendo un récord personal de cinco triples en playoffs, y anotó 14 de 14 tiros libres, lo que resultó ser la clave en un duelo con Banchero, también ex número 1 del draft.

Tobias Harris anotó 23 puntos para los Pistons, el pívot All-Star Jalen Duren superó su mala racha con 12 puntos y nueve rebotes, y Duncan Robinson también anotó 12.

Anthony Black logró la mejor marca de su carrera en playoffs con 19 puntos, Desmond Bane anotó 18 puntos y Jalen Suggs añadió 10 para los Magic.