Conflicto entre TV Azteca y el Gobierno de México preocupa a la SIP

Miami.– La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este jueves su preocupación por el conflicto entre el Gobierno mexicano y TV Azteca, la segunda mayor televisora del país, tras un fallo de la Suprema Corte relacionado con los adeudos fiscales millonarios de su propietario, Ricardo Salinas Pliego.

La organización, con sede en Miami, señaló que el tratamiento público del caso que involucra adeudos cercanos a 33.477 millones de pesos (unos 613,2 millones de dólares) «puede generar un entorno adverso» para los medios de comunicación.

Descalificaciones oficial

Según la SIP, el conflicto ha estado marcado por descalificaciones oficiales y llamados de actores políticos a revisar concesiones, lo que incrementa la tensión en el sector.

«Es fundamental que las diferencias legales entre el Estado y empresas mediáticas se procesen sin interferencias políticas ni discursos que puedan inhibir la labor informativa«, afirmó Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP y directora editorial de la OEM.

La postura de la organización se conoció tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este jueves confirmó criterios fiscales en siete juicios de amparo promovidos por Salinas Pliego.

Con este fallo, la Corte desestimó los últimos recursos de Grupo Elektra y TV Azteca para impugnar créditos fiscales por el monto original señalado.

Candidatura presidencial

El caso ha generado polémica también por los ataques verbales de Salinas Pliego hacia la presidenta Claudia Sheinbaum y antes hacia Andrés Manuel López Obrador, quienes han exigido que el empresario pague sus adeudos.

Pese al fallo de la SCJN, funcionarios del gobierno de Sheinbaum estiman que la deuda total podría superar los 74.000 millones de pesos (cerca de 4.000 millones de dólares).

Además, el empresario que esta semana se reunió con el presidente salvadoreño Nayib Bukele insinuó en octubre que podría incursionar en la política, incluso con una posible candidatura presidencial.

La SIP no opinó sobre el fondo del conflicto legal, pero advirtió que «existe el riesgo de que contiendas legales se utilicen de manera que afecten la autonomía editorial o inhiban la cobertura periodística».

«El interés de la SIP es subrayar la importancia de que cualquier disputa que involucre a medios no derive en efectos indeseados sobre su operación informativa», señaló el presidente de la organización, Pierre Manigault.