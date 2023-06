Consejo para graduandos

En esta época del año, vemos muchos jóvenes culminar su vida escolar para adentrarse en la vida universitaria. Una etapa que sin dudas todos recordamos con nostalgia. Hace unos días fui invitado por el Cathedral International School para dar un discurso a la clase graduanda de este año, un honor que asumí con mucha alegría y responsabilidad.

En esta entrega quise compartir con mis lectores aquel mensaje con la esperanza de que pueda llegar y servir a más jóvenes dominicanos.

Hace ya algunos 14 años que desfilé en mi graduación de bachillerato, y en todo este tiempo he acumulado experiencias, algunas buenas, otras no tanto, pero de las que no me arrepiento pues todas han sido bastante aleccionadoras. Si algo puedo aconsejar de lo que he vivido es lo siguiente:

En primer lugar, vivan sus etapas. En estos tiempos, de tanta inmediatez, de tanta prisa, de tanto afán, tomarse un tiempo para vivir en su momento, en su justa dimensión, disfrutar de lo que la vida ofrece para este espacio de tiempo en el que se encuentran, es un lujo que no muchas personas se pueden dar.

Salir, disfrutar, conocer, los ayudará a encontrar el balance perfecto entre sus responsabilidades y su gozo.

En segundo lugar, juéguensela! En la vida hay que tomar decisiones, algunas más duras que otras, pero en un mundo con tantas opciones y alternativas, parece que lo más difícil no es alcanzar los objetivos, sino decidir cuál es el objetivo.

Puede que algunas salgan bien y puede que otras no, pero quien no se la juega, se queda sentado viendo la vida pasar frente a sus ojos.

En tercer lugar, no teman al fracaso porque los fallos son parte de la vida. El éxito no es más que lo que se construye de las lecciones aprendidas de los errores.

Si bien los fracasos traen un sabor amargo de decepción o desilusión, mantenerse positivos y abiertos a ver lo que una situación nos enseña, nos hace mejores personas. Siempre que las decisiones se tomen con buenas intenciones y que las cosas se hagan con disciplina y pasión, rendirán frutos.

Me sentí muy orgulloso de ver la cantidad de estudiantes que están optando por carreras STEAM y de saber que en un futuro nuestro país tendrá más profesionales en estas áreas.

El pesimismo de la falta de oportunidades que lleva a una fuga de cerebros, nos ha hecho mucho daño como país. Es por esto que los exhorto a valorar sus raíces, a regresar con la aprendido para aportar, a amar y contribuir a esta tierra que los vió nacer y siempre será su hogar.

Por: Orlando Jorge Villegas

ojorge@jvmediagroup.com