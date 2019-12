No sé quién diablos dijo -el hecho que desde chiquito escucho esa máxima-: “No hay nadie tan malo que no tenga algo de bueno”. Es el caso de Joaquín Balaguer, con mil defectos, pero no era ladrón, no le hacía caso a chismes ni recibía desgaste por culpa de funcionarios.

El desgaste de Danilo Medina obedece a muchos factores y uno de ellos descansa en mantener a un procurador que miente, miente tanto que el día que diga una verdad nadie la va a creer.

No sólo miente de forma reiterativa sino que es arrogante, atrevido y persecutor. De un atrevido y persecutor no se puede dudar nada, ese tipo es capaz de practicar un atentado en contra de Marino Zapete.

De producirse un hecho similar el país se incendia y Danilo Medina no llegaría al mes de agosto en la Presidencia.

Danilo Medina cuando era secretario de la presidencia resolvía problemas, memorizaba nombres y apellidos de peledeístas. Pero como jefe de Estado ha cometido errores, darle luz verde a la corrupción y a la impunidad, apoderarse de los poderes públicos e imponer a un candidato que no ha arrancado ni va a arrancar.

Es subjetivo hacer vaticinios sobre los resultados de mayo, pero me luce que Gonzalo Castillo quedaría en tercer lugar aunque en él se inviertan los millones de Chanflán. Sólo un fraude descomunal de la JCE invertiría la expresión electoral, lo que nos expone a una crisis política de consecuencias impredecibles.

No entiendo la alianza que hizo el PRM con Leonel Fernández a nivel senatorial, porque si las senadurías se ganan con mayoría simple y el PRM obtuvo esa mayoría en casi todas las provincias, desde el mismo día en que se formalizó la división del PLD, ¿qué necesidad había de concederle al león 12 candidaturas senatoriales? Ocurre ahora que Leonel Fernández, a pesar de tener múltiples obstáculos legales, empieza a aparecer en las encuestas en segundo lugar.

Si las elecciones se celebran hoy gana Luis Abinader, pero los comicios son en mayo. Leonel está en el corazón de los peledeístas y podría aglutirnarlos en segunda ronda, dejando un cascarón vacío a Danilo y al Comité Político. Y estaríamos viendo lo nunca visto, a dos candidatos que simultáneamente son aliados a nivel senatorial. Por más que sumo y resto los números no me cuadran. No entiendo.