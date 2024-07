Cree policías Kenia no darán resultados

La presencia de 600 policías de Kenia en Haití no resolverá los problemas de las bandas, criminalidad y de emigración, bajo el entendido de que allí no ha falta una intervención militar, sino buena administración, aseguró ayer el exdirector de Migración José Ricardo Taveras.

Para el exfuncionario, en pos de lograr cambios verdaderos se requiere que, a través de Naciones Unidas, se aplique un “plan Marshall”, seguido de un fideicomiso y el reconocimiento del colapso de esa nación como Estado.

El abogado Taveras sostuvo que ese país se ha convertido en una “sociedad anónima”, por ser el “modus vivendi” de muchos de sus residentes.

“No es que no le dan dinero, en Haití llega dinero por un tubo y siete llaves, no se lo dan a los actores políticos, pero se lo dan a las oenegés que han hecho de eso un negocio. Por eso entiendo que esos militares kenianos no harán nada”, expuso al ser entrevistado.

El 25 de julio, una misión multinacional compuesta por 400 policías llegó a Haití, mientras que ayer otros 200 uniformados de esa nación africana arribaron allí para brindar seguridad.

Élite

Taveras consideró que la gran cantidad de indocumentados entran hay en país, ha sido motivada por la élite del país más pobre de la región, ya que de una manera u otras, como nación reciben beneficios de esa práctica, en especial de la remesa.

“Tu lee la prensa haitiana y te editorializa, y eso es la élite haitiana, que el gobierno haitiano no puede ejercer ningún tipo de control migratorio, y que mientras más haitianos salen de Haití, es mejor porque el eje de la economía haitiana es la remesa”, puntualizó Taveras al ser entrevistado en el programa radial La Opción de la Tarde, que se transmite por la 93.3 FM.

“El principal rubro de Haití es la remesa y todo lo que ellos ganan aquí lo mandan para Haití; la élite entiende que eso es lo que se necesita, que mientras más salgan de Haití mejor. La élite le dice a los gobernantes déjenlo salir (los indocumentados), no asuman una responsabilidad”, puntualizó.

En tal sentido, sugirió asumir un papel patriótico para evitar esa práctica.