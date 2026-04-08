Crisis del petróleo, tensiones globales y política local marcan el debate nacional

Con la pausa de dos semanas en la guerra Trump no tendrá que extinguir en dos semanas la milenaria civilización iraní. Buen alivio.

Una fecha tan emblemática como este ocho de abril ha llegado con mucha lluvia. Tal vez se necesitaba para bajar la temperatura.

La oposición dice que respalda el diálogo sobre la crisis del petróleo, pero aduce que no se le ha contactado. Si es así, que se le contacte.

Tal parece que quedó en el pasado la animosidad entre Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Hablan siempre que se encuentran. Bien por ellos.

Expectativas con el alcance de los ajustes que anunció el Gobierno para enfrentar la crisis del petróleo. ¿Serán reales o cosméticos?

¿Estarán conforme los concesionarios con la modificación de la licitación para comprar camiones compactadores? El Gobierno cedió.

El sector empresarial no pierde tiempo en alinearse con los acuerdos propuestos por el Gobierno para encarar crisis. ¿Conciencia de clase?

Parece un chiste el incremento de los riesgos de la economía haitiana que advierte el FMI derivados de la guerra en Irán. ¿Nada tenía que decir?