Cuba lleva tres meses sin «una gota de combustible» por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, según su propio Gobierno, y la economía se desangra, afectando desde pequeñas panaderías hasta grandes cadenas hoteleras y avivando la inflación.

El silencio económico se refleja en calles de La Habana sin vehículos a motor y restaurantes cerrados por la falta de clientes. La mayor minera extranjera ha suspendido temporalmente sus operaciones, al igual que más de la mitad de las aerolíneas.

El centro de estudios Economist Intelligence Unit prevé que la economía de la isla caiga más de un 7 % este año, sumándose a la contracción acumulada de más del 15 % del PIB entre 2020 y 2025.

Según el economista cubano Omar Everleny, el principal perjuicio del bloqueo es el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ya precario por décadas de infrafinanciación.

«Hemos tenido tres ‘blackouts’ en menos de un mes porque los grupos electrógenos del país están sin combustible», explicó, señalando que si una central termoeléctrica tiene un problema, no se puede encender la generación distribuida para mantener el equilibrio del sistema.

Los apagones diarios se han disparado debido a la paralización de los equipos electrógenos que usan diésel y fueloil. En La Habana se han normalizado cortes eléctricos de 15 horas diarias y en las provincias se han registrado interrupciones de hasta dos días consecutivos.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que desde enero no ha llegado ni una gota de combustible, paralizando la generación distribuida, y estimó un déficit de 1.400 megawatios, aproximadamente tres cuartas partes del déficit diario de la isla, atribuyendo al bloqueo estadounidense una crisis energética de más de año y medio.

Desde mediados de 2024, Cuba ya infrautilizaba su generación distribuida por falta de divisas para importar combustible, y antes del bloqueo más de 100 motores diarios estaban fuera de servicio por escasez de combustible o lubricante, según la Unión Eléctrica (UNE).

Intentos de alivio

En las últimas semanas, medidas en Cuba y EE.UU. han permitido que llegue algo de combustible al sector privado, unos 30.000 barriles en lo que va de año, calificado por Everleny como “migajas”, dado que el país requiere unos 100.000 barriles diarios.

Ni siquiera el petrolero Anatoly Kolodkin, con 740.000 barriles de crudo ruso, supondría un gran alivio inmediato.

Los apagones afectan fuertemente al sector productivo, tanto estatal como privado, y provocan salida de personal calificado por problemas de transporte o altos costos.

Los servicentros no suministran diésel desde febrero y han restringido la venta de gasolina, que en el mercado informal alcanza los 5.000 pesos por litro, mientras que el salario mensual medio el año pasado no llegaba a 7.000 pesos.

Incluso los minoristas enfrentan dificultades, ya que contenedores importados se acumulan en puertos por falta de combustible para su distribución.

«La capacidad de resistencia es grande, pero todo en la vida tiene un límite», concluye Everleny.