¡Cuídense! Pide Robinson Canó al pueblo

Robinson Canó, la súper estrella de los Mets de Nueva York, pidió ayer a los dominicanos que se cuiden y que no salgan de sus casas.

Sostuve una interesante conversación ayer con Canó, por la vía telefónica, y me comentó que se encuentra en su hogar, cumpliendo las disposiciones de las autoridades para enfrentar el coronavirus.

El intermedista de los Mets manifestó que está orando y pidiéndole a Dios por la recuperación de todas las personas afectadas

Sostuvo que hay que evitar la propagación del covid-19 y que para eso es necesario que la gente se quede en su casa y respete el toque de queda que dispuso el Gobierno, de cinco de la tarde a seis de las mañana.

Canó insistió en que “todos tenemos que ayudar para que el coronavirus no siga propagándose”.

Aportes

Robinson Canó es uno de los atletas dominicanos que más ayuda a los necesitados.

Tiene planes para contribuir con los niños enfermos y todos los años hace entrega de juguetes para los niños y cajas con alimentos para los pobres.

El estelar segunda base de los Mets reveló ayer que se mantiene en su casa realizando ejercicios, leyendo, escuchando música y viendo televisión.

Dijo poner su fe en Dios para que el coronavirus no siga haciendo daño a la humanidad. La pandemia ha cobrado miles de vidas y lleva más de un millón de contagiados.

Sostuvo que tiene muchos amigos en diferentes lugares del mundo, “y me encuentro sufriendo por esos seres queridos que se encuentran en una situación difícil”.

Paciencia

Canó pidió a las personas tener paciencia, cumplir las disposiciones para que la pandemia del coronavirus pase lo antes posible.

Indicó que las autoridades, instituciones y personas de diferentes sectores sociales están haciendo un gran trabajo para contener el avance del covid-19 en el país.

Optimista

Robinson dijo que está esperanzado en que la situación por la que atraviesa el mundo pase lo más pronto posible para poder volver al terreno de juego.

Manifestó que se encuentra saludable y que con Dios delante podrá brindarle a la fanaticada que lo sigue una buena temporada.

Agregó que se mantiene ejercitándose para cuando llegue el momento de comenzar la campaña estar en buena forma.

Reiteró que todos debemos quedarnos en casa para evitar la propagación del virus.