La Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO) es una organización sindical de transporte de pasajeros del Distrito Nacional y de los pueblos del interior de la República Dominicana con jurisdicción nacional que agrupa en su seno a los chóferes, pequeños y medianos propietarios, cobradores y sus familiares, dirigida por Juan Hubieres del Rosario.

Por culpa de Juan Hubieres conocimos de las mafias que gravitan en torno a la comercialización de los combustibles, que suben el precio a su antojo, que se roban miles de millones de pesos y que finalmente tienen su mira puesta en las rutas de pasajeros que maneja FENATRANO.

Por culpa de Juan Hubieres conocimos de las intenciones de los empresarios agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) de apoderarse de esas rutas de transporte.

Los transportistas de FENATRANO fueron quienes crearon esas rutas cuando no eran rentables y hoy el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), por orden del gobierno se las quiere entregar al gran capital empresarial. Lo extraño es que solo quieren licitar las rutas que maneja FENATRANO, no quieren otras rutas, pues el INTRANT ha sido claro en que van a licitar las rutas de la 27 de Febrero y la J. F. Kennedy, justamente dos de las rutas del único sindicato que está en las calles luchando por la rebaja de los combustibles y acompañando al pueblo en sus luchas. Las rutas que manejan los sindicatos amigos, socios y serviles al gobiernos esas no las van a licitar. ¿Qué curioso no?

Según el INTRANT con la nueva ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los operadores de las rutas deberán conformarse en empresas organizadas. Estas empresas solo podrán operar en los corredores a condición de garantizar el cumplimiento de los términos de operación y asegurando unos estándares de calidad constantes. Las rutas de FENATRANO tienen décadas funcionando bajo el manejo de sindicatos, ahora deben ser empresas que la manejen. ¡Qué raro!