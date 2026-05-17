Los Alcarrizos.– Un hombre de 29 años resultó herido de bala en la espalda durante una riña ocurrida ayer sábado en el sector Los Barracones, de este municipio.

El lesionado fue identificado como Ángel de los Santos, quien fue trasladado por un hermano a la sala de emergencias del Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde recibió atenciones médicas.

De acuerdo con informaciones preliminares, el incidente se produjo pasadas las 6:00 de la tarde, cuando De los Santos sostuvo una discusión con otro individuo, a quien presuntamente intentó despojar de una pistola. En medio del altercado, el hombre recibió un disparo en la espalda.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del presunto agresor y se limitaron a informar que el caso se encuentra bajo investigación.

Residentes de Los Barracones manifestaron su preocupación por los constantes hechos de violencia registrados en la zona y solicitaron a la Policía Nacional reforzar el patrullaje preventivo para evitar nuevos incidentes.

El suceso ha generado inquietud entre los comunitarios, quienes aseguran que en las últimas semanas se han producido varios hechos violentos en el sector.

La Policía Nacional no ha informado si el presunto responsable fue detenido ni ha ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.