Santo Domingo.- El escenario está preparado para el partido de ida de la final de la temporada 2025-26 de la Liga Dominica de Fútbol (LDF).

El partido entre Cibao FC y el local Salcedo se jugará a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio Domingo Polonia, donde ya está asegurado un lleno total.

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Salcedo llega a la final luego de derrotar en ida y vuelta a Delfines del Este, mientras Cibao FC venció al capitalino Atlético Pantoja.

Cibao es el actual campeón, mientras los de Salcedo buscan coronarse en su primera temporada en la LDF.