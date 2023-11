El presidente Luis Abinader encabezó hoy el acto de apertura de la Cumbre Mundial de la Financial Alliance for Women, junto a Rosanna Ruiz, Rachel Robboy, Clarissa de la Rocha, Víctor Bisonó, Inez Murray, Steven Puig, Mayra Jiménez y Alejandro Fernández. En la actividad el país se adhirió al Código de Financiación para Mujeres Emprendedoras (WE Financial Code). El Banco BHD es anfitrión de la Cumbre.