El base de los Golden State Warriors, Stephen Curry (30), posa para fotos durante la jornada de prensa del equipo de baloncesto de la NBA en San Francisco, el lunes 29 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu)

Chicago (EE.UU.).- Steph Curry, figura estelar de los Golden State Warriors, comentó este lunes que los debates sobre la renovación de Jonathan Kuminga con el equipo de la Bahía son “parte del negocio” en la NBA, aunque resaltó su deseo de que Kuminga mantenga plena concentración al volver a la cancha.

Lo hizo en una rueda de prensa organizada en el día de medios previo al arranque de la nueva temporada de la NBA, que para los Warriors comenzará con un partido contra Los Ángeles Lakers el 21 de octubre.

Todavía no se sabe si Kuminga formará parte de la plantilla ese día, pues las negociaciones para su renovación de contrato están estancadas y el jugador no ha acudido a la concentración, ni al día de medios de este lunes.

«Respetamos este proceso. Cuando venga aquí a trabajar esperamos que esté preparado y que haga lo que tiene que hacer para ayudarnos a ganar», dijo Curry.

«Las negociaciones son complicadas. La situación de cada uno es distinta. Es parte de este negocio. Pero cuando viene debe ser un profesional y aprovecha sus oportunidades para ayudarnos a ganar. No tengo ninguna preocupación de que va a hacerlo de esta manera», añadió.

Curry destacó la importancia de tener a Jimmy Butler en el equipo desde la pretemporada.

«Primero, le ayuda como jugador estar en una situación que conoce. Fue divertido para todos nosotros terminar la temporada como lo hicimos y ahora lo llevaremos a nuestra preparación», afirmó.

El base de los Golden State Warriors, Stephen Curry (izquierda), sonríe mientras posa para fotos con el alero Jimmy Butler III (centro) y el alero Draymond Green durante la jornada de prensa del equipo de baloncesto de la NBA en San Francisco, el lunes 29 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu)

Y reconoció que la gestión de energías será fundamental en el próximo curso, considerado el alto promedio de edad de los líderes de la plantilla.

Curry tiene 37 años, Butler tiene 36 y Draymond Green tiene 35.

«Tienes que tener cuidado con eso. No queremos estar en posición de tener que remontar al final. El año pasado fue como un playoff en los últimos dos meses, y luego empezamos una serie dura al mejor de siete», admitió.