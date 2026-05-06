l expresidente Danilo Medina aseguró que el PLD mantiene su fortaleza histórica al encabezar la juramentación de exdirigentes del PRM en un acto político.

Santo Domingo.– El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, juramentó este miércoles a un grupo de dirigentes del municipio Comendador, provincia Elías Piña, quienes pasan a formar parte de las filas del partido de la estrella amarilla.

Durante el acto celebrado en la Casa Nacional del PLD, Medina aseguró que “la historia la tiene el Partido de la Liberación Dominicana”, al tiempo que destacó la obra de gobierno desarrollada por el PLD en esa demarcación fronteriza, reafirmando su compromiso con el desarrollo de las comunidades.

En la actividad participaron dirigentes de esa provincia, incluyendo al director municipal de Guayabo, Aneuris Rosario, así como exmiembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que fueron juramentados en el PLD.

Entre los nuevos integrantes figuran Ronny de la Rosa Checo, César Rosario, Ronar Polanco (Capi), Iván Carrasco, Smarlin Rosario, Yoan Figuereo Encarnación y Gael Rosario.

De su lado, el secretario general del PLD, Johnny Pujols, expresó que la organización recibe con entusiasmo a los nuevos miembros, valorando su decisión de integrarse al trabajo político con miras al “rescate del país”.

Pujols exhortó a los juramentados a trabajar sin descanso por el fortalecimiento del partido y la construcción de un mejor futuro para sus comunidades, destacando la importancia de la unidad y el compromiso político en los actuales momentos.