Dany Ome x Kevincito El 13 x Ozuna Lanzan «Paciente»

La escena del urbano latino vive un momento decisivo con el lanzamiento de “Paciente”, la poderosa colaboración entre Dany Ome, Kevincito El 13 y el superastro global Ozuna.

Este sencillo no solo une a tres fuerzas de alto impacto, sino que se posiciona como un punto de inflexión en la expansión internacional del reparto cubano.

Dany Ome y Kevincito El 13 se han consolidado como los máximos exponentes de este subgénero nacido en las calles de Cuba, caracterizado por su energía cruda, su identidad auténtica y su conexión directa con la realidad de una generación.

Actualmente radicados en Miami, ambos artistas han desarrollado una química musical única que ha impulsado el crecimiento del reparto más allá de la isla, alcanzando audiencias en toda la diáspora y abriendo camino dentro del mercado latino global.

Dany Ome destaca por su versatilidad melódica y su capacidad de construir hooks contagiosos, fusionando elementos del reggaetón con ritmos afrocaribeños para crear un sonido moderno y altamente reconocible. Por su parte, Kevincito El 13 aporta un flow agresivo, directo y auténtico, que lo ha convertido en una de las voces más distintivas del movimiento. Juntos, han generado una serie de colaboraciones explosivas que han fortalecido el posicionamiento del reparto como una propuesta cultural en ascenso.

Con “Paciente”, el movimiento alcanza una nueva dimensión. Por primera vez, Ozuna —uno de los artistas latinos más influyentes y escuchados a nivel mundial— incursiona de lleno en el universo del reparto, sumándose a un track que respeta y abraza completamente la esencia del género. El resultado es una canción uptempo, cargada de energía, con una base rítmica inconfundiblemente cubana y una interpretación que conecta desde el primer segundo.

Uno de los elementos más destacados del tema es la integración auténtica de Ozuna al lenguaje del reparto, adoptando expresiones y códigos propios de la cultura cubana, lo que aporta una capa adicional de credibilidad y cercanía para los seguidores del género. Esta fusión no solo valida el movimiento, sino que amplifica su alcance de manera significativa.

El lanzamiento de “Paciente” llega en un momento clave, cuando el reparto cubano atraviesa una etapa de expansión acelerada, conquistando nuevos territorios como Perú, España y distintos mercados de Latinoamérica. Este sencillo se perfila como la declaración mainstream más contundente del género hasta la fecha, con el potencial de convertirse en la puerta de entrada para millones de nuevos oyentes.

Más que una colaboración, “Paciente” representa un movimiento cultural en evolución, una apuesta por la diversidad sonora y una muestra clara de que el reparto cubano ha dejado de ser una tendencia emergente para convertirse en una fuerza global dentro del urbano latino.