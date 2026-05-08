El cantante español David Bisbal volverá a encontrarse con su público de Latinoamérica y Estados Unidos en una nueva gira internacional que promete emociones, nostalgia y el estreno en vivo de las canciones de su próximo álbum, “ETERNOS”.

A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el artista confirmó las fechas de esta nueva aventura musical y reveló que República Dominicana forma parte del recorrido, una noticia que ha sido recibida con entusiasmo por sus fanáticos dominicanos.

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“América… nos volvemos a encontrar”, expresó Bisbal al anunciar la gira, acompañando el mensaje con detalles sobre el lanzamiento de su nueva producción discográfica, titulada ETERNOS, que estará disponible a partir del próximo 2 de octubre.

El intérprete de éxitos como “Ave María”, “Bulería” y “Mi princesa” también informó que la preventa exclusiva para fans comenzará el 11 de mayo, mientras que la venta general de entradas iniciará el 13 de mayo.

Además, invitó a sus seguidores a realizar el pre-save del álbum en Spotify para acceder antes que nadie a las nuevas canciones que formarán parte de este proyecto.

Imagen publicada por David Bisbal en su Instagram

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles del concierto en territorio dominicano, la expectativa ya crece entre sus seguidores, quienes esperan volver a disfrutar en vivo de una de las voces españolas más queridas en la región.

“Qué ganas de compartir estas canciones con vosotros y vivirlas juntos en cada concierto. ¿En qué ciudad nos vemos?”, escribió el artista, despertando miles de reacciones entre fanáticos de toda América.

La gira marcará un nuevo capítulo en la carrera de Bisbal, combinando sus grandes éxitos con el sonido renovado de ETERNOS, en una propuesta que promete conectar generaciones y emociones sobre el escenario.