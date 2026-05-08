SANTIAGO.– Un hombre identificado como William Manuel Peña, de 45 años, fue ultimado a tiros y su cadáver abandonado en la carretera de Don Pedro, en Santiago, en un hecho que es investigado por el Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional.

La institución informó que otra persona resultó herida durante el incidente, aunque hasta el momento no ha sido identificada y permanece ingresada en un centro de salud de esta ciudad.

Aunque la oficina de relaciones públicas de la Policía indicó inicialmente que no contaba con la identidad del fallecido, periodistas locales confirmaron con residentes de la zona que la víctima respondía al nombre de William Manuel Peña, de 45 años, residente en el municipio de Tamboril.

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Miembros de la Policía Científica, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron el levantamiento de la escena y recopilaron evidencias con el objetivo de establecer las circunstancias y responsabilidades del hecho.

La uniformada informó que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las investigaciones.

De acuerdo con versiones de vecinos del lugar, varios hombres a bordo de una motocicleta lanzaron a la vía pública a William Manuel Peña cuando aún se encontraba herido.

Hasta el momento no se han producido arrestos relacionados con el caso, mientras las autoridades continúan las investigaciones.