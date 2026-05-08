¡Amamos los tacones! ¿Las razones? pues obviamente porque estilizan la figura, elevan cualquier look y, por supuesto, nos hacen sentir regias y fabulosas. Aquí viene el pero… pero además de regalarnos unos centímetros extra de altura, también pueden costarnos unas cuantas visitas al ortopeda.

El uso habitual de tacones altos puede provocar cambios estáticos y dinámicos en la postura y las curvaturas de la columna vertebral, así lo explica el cirujano ortopeda Bethoveen Terrero, quien destaca que los zapatos de tacón alto pueden provocar el desarrollo de trastornos posturales de la cabeza, la columna, la pelvis y las rodillas.

«Los tacones altos suelen desplazar el centro de gravedad del cuerpo hacia adelante, esto provoca una curvatura excesiva en la parte baja de la espalda, lo que puede generar dolor lumbar» detalló el galeno, especialista Cirugía Artroscopia Hombro/Rodilla y Sports Medicine.

Aunque muchas mujeres ya normalizan el cansancio y el dolor después de varias horas en tacones, las cifras revelan que el hábito es bastante común: más del 50 % de las mujeres utilizan zapatos de tacón alto entre una y ocho horas al día.

Cirujano ortopeda, Bethoveen Terrero.

«Aproximadamente un 20 a 30 % de las mujeres que utilizan tacones de más de 5 cm tienen más riesgo de sufrir esguince de tobillo. Se estima que las mujeres que usan tacones de más de 7 cm tienen entre un 40 a 50% de sufrir dolor lumbar» sostuvo el doctor con consulta en Rehsports Clinic.

Agregó que, las lesiones por tacones altos varían según la región del cuerpo, presentándose la mayoría como esguinces y distensiones en el pie y el tobillo. «También, se ha demostrado que los zapatos de tacón alto se asocian con hallux valgus que es una deformidad del pie que afecta al 1er dedo del pie» manifestó.

Uso moderado de tacones

El uso moderado de tacones ayuda a reducir la presión en los pies, explica el especialista, quien recomienda reducir la altura de los tacones y alternarlos con calzado plano para cuidar la salud de los pies y las piernas. «Una recomendación general es no superar los 5cm de altura porque se reduce mucho la presión en el pie» enfatizó.

El doctor Terrero, destacó además la importancia de fortalecer los músculos de las piernas mediante ejercicios físicos, lo que contribuye a mejorar la estabilidad y la postura.