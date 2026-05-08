Temperaturas calurosas entre los 34 y 37 grados Celsius comienzan a registrarse en gran parte del territorio nacional, con escasas posibilidades de lluvias debido a la incidencia de un sistema anticiclónico que reduce la formación de nubes capaces de generar precipitaciones, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La mayor sensación térmica en las últimas horas se ha registrado en Santiago Rodríguez, donde la temperatura máxima alcanzó los 37.0 grados Celsius; seguida de Altamira, en Puerto Plata, con 36.0 grados, y Dajabón y La Vega, con 35.0 grados, según reportó la división de Hidrometeorología.

Los informes de Hidrometeorología correspondientes a los días lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de mayo indican que las temperaturas máximas registradas en el país oscilaban entre 32, 33 y 34 grados Celsius.

En su boletín meteorológico, Indomet informó que en Santo Domingo y el Distrito Nacional predominará un cielo con nubosidad dispersa y temperaturas calurosas entre 32 y 33 grados Celsius.

No obstante, el organismo no descarta que durante la tarde y las primeras horas de la noche se produzcan lluvias débiles y de corta duración en localidades de las provincias Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago (zona sur), San Juan (zona norte) y Azua, debido a los efectos locales.

En San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia se prevé un cielo con nubosidad dispersa y temperaturas calurosas.

En cuanto a las condiciones marítimas, Meteorología informó que el oleaje se mantiene entre 3 y 4 pies de altura, condiciones favorables para la navegación de todo tipo de embarcaciones tanto en la costa del océano Atlántico como en el mar Caribe.

Para mañana, se espera que continúe predominando un ambiente mayormente soleado y caluroso en gran parte del país, mientras que las precipitaciones que puedan ocurrir serán mínimas y aisladas en zonas montañosas.

Las altas presiones

Las altas presiones son regiones atmosféricas donde predomina una masa de aire relativamente caliente sobre otras más frías, lo que impide la condensación del vapor de agua y, por tanto, la formación de nubes y lluvias.

Debido a que estas áreas contienen aire caliente en su columna central, los espesores atmosféricos son mayores que los del entorno, lo que provoca que el sistema se fortalezca con la altura.

Bajo la influencia de los anticiclones, el tiempo suele mantenerse estable, con vientos débiles y pocas precipitaciones. En República Dominicana, solo pueden registrarse algunos chubascos aislados en zonas montañosas provocados por efectos orográficos.

Los sistemas anticiclónicos suelen provocar sequías y pérdidas en la agricultura. Además, favorecen la aparición de inversiones térmicas, una situación particularmente perjudicial en invierno, ya que impide que las corrientes ascendentes lleguen a las capas superiores de la atmósfera.