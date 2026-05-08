Menegildo De La Rosa, recordó que la fase de observación de clases inició formalmente el pasado 5 de mayo.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), mediante su plataforma informativa “La Voz del CEN”, presentó una actualización detallada al magisterio nacional sobre el desarrollo de la sexta etapa de la Evaluación del Desempeño Docente.

En este espacio se analizaron los avances y los retos surgidos durante el proceso evaluativo que involucra a miles de educadores en todo el territorio dominicano.

En tal sentido, miembro de la Comisión Nacional de Evaluación, Menegildo De La Rosa, recordó que la fase de observación de clases inició formalmente el pasado 5 de mayo.

El gremialista de la ADP destacó que, desde el arranque, el sindicato ha estado canalizando múltiples reportes e incidencias técnicas y logísticas presentadas por docentes de diversas regiones del país para asegurar la fluidez del proceso.

Entre las dificultades más críticas identificadas, De La Rosa señaló errores recurrentes en la asignación de niveles y funciones en el sistema.

Además, explicó que esas inconsistencias impiden que los maestros sean evaluados con la rúbrica adecuada a su área de especialización, lo que representa un obstáculo para la objetividad y la precisión de la medición del desempeño profesional.

Evaluación

Ante esta situación en la evaluación, la ADP confirmó que ya se encuentra en comunicación con el Viceministerio de Certificación y Acreditación para gestionar la reprogramación de las observaciones y la correcta asignación de pares evaluadores.

El sindicato instruyó a los presidentes de las seccionales a remitir expedientes detallados de cada caso para agilizar las respuestas estatales y proteger los derechos de los afiliados.

Asimismo, De la Rosa denunció retrasos significativos en la habilitación de directores que aún no completan la cuarta etapa, lo que mantiene en espera a una gran cantidad de docentes.

Por tal motivo, la ADP exigió al Ministerio de Educación (MINERD) realizar un levantamiento urgente en cada distrito educativo para subsanar estos pendientes y garantizar que el cronograma evaluativo se cumpla sin exclusiones injustificadas.

El gremio que agrupa a los docentes de escuelas públicas manifestó su preocupación por las denuncias sobre calificaciones que no coinciden con el desempeño real observado en el aula.

En consecuencia, la ADP solicitó formalmente al Minerd una revisión profunda de las rúbricas aplicadas y mayor transparencia en la plataforma de resultados, mientras exhortó a los maestros a seguir fortaleciendo sus competencias pedagógicas mediante los talleres de acompañamiento que el sindicato ofrece a nivel nacional.