SANTO DOMINGO.- La evaluación de desempeño de maestros de escuelas públicas ha sido una «farsa» y violatoria de la carrera docente y la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones de República Dominicana, aseguró hoy Juan Valdez, presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa.

Según el profesor, el contrato de evaluación digital fue entregado bajo la modalidad «grado a grado» a una empresa local con la anuencia del Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

“La contratación de la empresa se hizo grado a grado, sin licitación, y el Ministerio de Educación se niega a dar copia del contrato, pero, además, no se evaluó oportunamente a los evaluadores”, expuso Valdez.

Sostuvo que genera sospecha legítima el hecho de que las autoridades previamente no presentaron el informe de validación del sistema instrumental de la evaluación, ni tampoco el relativo a la ciberseguridad de la plataforma utilizada.

Maestros

Para el educador, a esas falencias obedeció que el 20 de abril se suspendieran los exámenes de la quinta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD), decisión que fue adoptada por la Comisión Evaluadora luego de que la plataforma digital presentara fallas con el internet.

“El profesor no tiene ninguna garantía de que su calificación no sea manipulada, porque lamentablemente se ha hecho sin ningún nivel de transparencia; el docente, incluso, no sabe qué modelo va a utilizar para poder ser evaluado”, manifestó Valdez al conversar con El Nacional, tras reiterar que la empresa de Evaluaciones Sistémicas (EPSI) “no sirve”.

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Al ser cuestionado sobre si estaba de acuerdo con que la evaluación fuese de manera manual, Valdez dijo que no, que, apuesta al sistema digital, pero que los resultados sean entregados de inmediato, no tres o cuatro días después, como ocurre actualmente.

“Yo nunca apoyaría una evaluación manual, pero el Ministerio de Educación se niega a darle los resultados de inmediato a los profesores, la única forma en que tú haces una evaluación digital es por la automatización”, indicó.

Evaluación docente todavía se realiza en escuelas públicas de todo el territorio nacional.

Entiende que es correcto evaluar a los profesores de las escuelas del país para tener un parámetro de sus fortalezas y debilidades y, desde ahí, hacer un diagnóstico que permita verdaderamente mejorar la educación del país a través de la capacitación docente.

El educador entiende pertinente que se suspenda la evaluación que se hace en estos momentos a los maestros, hasta que se pueda transparentar la plataforma digital.

Valdez sostuvo que, ante el “zigzagueo”, los educadores están escépticos con la plataforma digital debido a la prolongación del tiempo para dar los resultados obtenidos por ellos en dichos exámenes.

“El problema de la evaluación de desempeño es que de ella depende el magisterio; la evaluación de desempeño es un diagnóstico de las capacidades formativas y debilidades de los maestros”, subrayó.