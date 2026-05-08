Carlos Rodón listo para regresar al montículo 

NUEVA YORK.- Carlos Rodón recordó lo sucedido el año pasado. “No podía doblar el brazo. No podía abotonarme una camisa”, dijo el lanzador zurdo de los Yankees de Nueva York . “No podía rascarme la cara. No podía beber agua… Y definitivamente nunca pude peinarme”.

Siete meses después de la cirugía de codo , el jugador de 33 años está listo para regresar al montículo de las Grandes Ligas este domingo contra los Cerveceros de Milwaukee. Si bien se siente mucho mejor, no es como cuando llegó a las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago hace una década.

“Entonces casi es un brazo virgen”, bromeó.

Rodón tiene un récord de 93-72 con una efectividad de 3.73 en 11 temporadas en las Grandes Ligas, incluyendo 37-26 desde que firmó un contrato de seis años y 162 millones de dólares con los Yankees en diciembre de 2023.

Tuvo un récord de 18-9 con una efectividad de 3.09 la temporada pasada a pesar de una lesión en el brazo. La velocidad de su recta de cuatro costuras, que promedió 95.3 mph en su primera temporada con los Yankees, fue de 94.4 mph en la primera mitad del año pasado y bajó a 93.8 mph en la segunda mitad.

“El año pasado estuvo genial. Simplemente tuvo que hacerlo de otra manera. No tenía la misma amplitud de movimiento”, dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone. “Pero creo que si hablas con lanzadores de las Grandes Ligas, especialmente con los que llevan tiempo en esto, siempre te enfrentas a situaciones diferentes. Así que hay que reconocerle el mérito por haberlo superado con éxito el año pasado”.

La velocidad de la bola rápida de Rodón bajó a 93.4 mph en su apertura de la Serie Divisional contra Toronto, cuando permitió seis carreras y duró solo 2 1/3 entradas.

“Lo atendían todos los días para que pudiera lanzar”, dijo el entrenador de lanzadores Matt Blake.

Rodón afirmó que el deterioro de su codo se produjo a lo largo de tres o cuatro años. Estaba dispuesto a soportar el dolor para poder terminar la temporada pasada.

“¿Me dolió? A veces sí, al lanzar, pero prefiero salir a competir”, dijo. “Estaba lanzando bien, así que no podía decir simplemente: ‘Oh, no puedo lanzar’, pero era manejable”.

“Se puede apreciar que hay un poco más de libertad de movimiento en la acción del brazo”, dijo. “Parece un poco más fácil. No es tanto el cuerpo el que genera la fuerza”.

Pero con ese movimiento adicional, Rodón tiene que esforzarse para recuperar el control.

“Estoy contento con la recuperación”, dijo. “Así que hay que seguir adelante”.