Defensa de José Ramón Peralta asegura que investigación en su contra está “viciada” y carece de pruebas

Santo Domingo.– La defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó que el proceso judicial en su contra se basa en una investigación “viciada desde sus orígenes” y construida sobre un expediente “insuficiente y sin sustento probatorio”. Así lo expresó su abogado, Pedro Balbuena, durante la fase de contrarréplica ante el juez del Cuarto Juzgado de Instrucción.

Balbuena sostuvo que desmontaron los argumentos presentados por el Ministerio Público, calificando la acusación como un relato sin fundamento que busca perjudicar la trayectoria de décadas de trabajo empresarial y servicio público de su representado.

El abogado aseguró que Peralta enfrenta una acusación “injusta, sin pruebas y sin soporte”, reiterando que la parte acusadora no ha logrado presentar evidencias que vinculen al exfuncionario con el manejo de fondos de procedencia ilícita.

“El Ministerio Público se ha visto obligado a sostenerse en especulaciones, lo que demuestra el vicio de la investigación”, señaló Balbuena, tras afirmar que la falta de evidencia sólida desarma la narrativa acusatoria.

Finalmente, el jurista declaró que los documentos, auditorías y hechos disponibles “demuestran la total transparencia” de Peralta.