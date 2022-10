El Defensor del Pueblo, licenciado Pablo Ulloa, no quiso escuchar consejos y ya fue llamado por la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

No entiendo por qué el señor Defensor continuó su erróneo camino de la sinrazón.

Definitivamente, Ulloa persiste en decir una cosa que no es verdad para confundir a la población dominicana.

Públicamente, dice a la colectividad nacional que todo está bien en la institución puesta bajo su dirección.

Ese importante organismo no puede seguir por el camino desviado de la autarquía.

Insisto en pedirle al señor Ulloa que sea autocrítico y dé participación real a sus compañeros de labores en la entidad.

La Defensoría del Pueblo que él insiste en dirigir sin tomar en cuentas las opiniones de los demás miembros, no puede colapsar.

A los medios de comunicación les pinta panoramas inexistentes, cosa que no corresponde a la verdad.

Quienes seguimos el trabajo realizado por la primera titular de ese órgano constitucional, la doctora Zoila Martínez Guante, hoy lamentamos su salida.

Ella siempre actuó de manera institucional.

Nunca asumía posiciones dictatoriales y sí daba participación ejecutiva a los demás miembros de la Defensoría.

El señor Ulloa estima que no debe informar a sus compañeros sobre el programa anual del trabajo a ejecutarse.

De igual modo, y de forma particular, no da los detalles de los movimientos financieros de la entidad.

Tanto es así que, los demás ejecutivos de la Defensoría no recibieron informaciones con respecto a la utilización de cuantiosos recursos de las cuentas bancarias.

Esos fondos fueron dejados por la doctora Martínez Guante.

Pero, gracias al Altísimo, Ulloa tendrá un encuentro con los miembros de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Todos esperamos que las cosas se resuelvan; que el Defensor cambie su ruta y se someta a los cánones organizacionales ¡Espero que así sea!

Por: Domingo Batista

domingo30dias@hotmail.com