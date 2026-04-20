Santo Domingo.– Un sistema frontal se aproxima al territorio nacional y provocará aguaceros en varias provincias, informó este lunes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las lluvias comenzarán a registrarse a partir de este martes debido a la incidencia del fenómeno, que la tarde del lunes se ubicaba próximo a las costas del estado de Florida.

El organismo indicó que las precipitaciones han disminuido de manera significativa en gran parte del país, por lo que solo la provincia de Puerto Plata se mantiene en alerta amarilla, mientras otras siete permanecen bajo alerta verde.

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No obstante, advirtió que los niveles de alerta podrían variar a partir del martes, cuando el sistema frontal tenga mayor incidencia sobre el territorio dominicano.

Según el informe, las lluvias se presentarán desde las primeras horas del martes en provincias como Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Duarte, Monte Plata y Juan Sánchez Ramírez.