Alejandro Sanz y Stephanie Cayo desatan furor con beso en pleno show

Nueva York.— El cantante español Alejandro Sanz volvió a convertirse en tendencia internacional tras protagonizar un momento romántico junto a la actriz peruana Stephanie Cayo durante uno de sus conciertos en la ciudad de Nueva York, donde ambos se dieron un beso en pleno escenario ante miles de asistentes.

El hecho ocurrió en medio de la presentación del artista como parte de su gira internacional, cuando Sanz sorprendió al público al invitar a Cayo al escenario. La actriz subió entre aplausos y ambos compartieron un momento de complicidad que culminó en un beso que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de entretenimiento.

Un gesto que confirma su relación De acuerdo con reportes de prensa internacional, el episodio no hizo más que reforzar los rumores que desde hace meses circulaban sobre una relación sentimental entre ambos. En esta ocasión, la pareja no evitó las muestras públicas de afecto, lo que muchos interpretaron como una confirmación abierta de su romance.

Medios especializados señalan que durante la presentación, la química entre ambos fue evidente, generando ovaciones del público presente, que celebró el inesperado momento romántico en medio del espectáculo musical.

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Las imágenes del beso fueron difundidas rápidamente en plataformas digitales, convirtiéndose en tendencia global pocas horas después del concierto. La escena ha sido descrita por diversos medios como uno de los momentos más comentados de la actual gira del artista español.

Un romance que ya era público

El vínculo entre Sanz y Cayo ya había sido objeto de atención mediática tras apariciones previas y publicaciones compartidas en redes sociales, pero este gesto en pleno escenario marca uno de los momentos más visibles de su relación hasta la fecha.