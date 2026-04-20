ARCHIVO - Tim Cook llega a la 77.ª edición de los Premios Emmy en horario estelar el domingo 14 de septiembre de 2025, en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo)

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dejará el cargo que asumió tras la muerte de Steve Jobs, luego de casi 15 años al frente de la compañía, periodo en el que su valor de mercado se incrementó en más de 3.6 billones de dólares, impulsado principalmente por el éxito del iPhone.

Cook, de 65 años, cederá las funciones de director general al director de ingeniería de hardware de Apple, John Ternus, el 1 de septiembre, pero seguirá vinculado a la empresa de Cupertino, California, como presidente ejecutivo.

Esto es similar a las transiciones realizadas por Jeff Bezos, de Amazon, y Reed Hastings, de Netflix, después de que pusieran fin a exitosas etapas como directores generales.

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y haber recibido la confianza para liderar una compañía tan extraordinaria», comentó Cook en un comunicado.

También te puede interesar:

«Amo a Apple con todo mi ser, y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y profundamente comprometidas con los demás”.

Aunque nunca logró sacudirse la percepción de que carecía de la visión de Jobs, Cook aprovechó la popularidad del iPhone y otros avances orquestados por su predecesor para llevar a Apple a alturas que parecían inimaginables cuando estuvo al borde de la bancarrota a mediados de la década de 1990.