Defienden fideicomiso para Punta Catalina

Santo Domingo.-El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, defendió la implementación del fideicomiso en Punta Catalina, al afirmar que esta es una figura común en América Latina.

Explicó que el fideicomiso público es una figura en donde el Estado conserva la propiedad del activo y garantiza que los recursos sean utilizados para reinvertir en la evolución de las empresas.

Citó que entre los países de la región con esta figura están Ecuador con 873 fideicomisos públicos, México con 589, Colombia 258, Panamá 103, Guatemala 77, Honduras 63, Perú 23 y República Dominicana con 21 en la actualidad.

El funcionario dijo que no le ve nada de particular si se necesita una ley para mejorar algún aspecto, de control, el sistema de compras, poner límites en materia de endeudamiento, que garantice transparencia etc. lo cual se logra con una ley general que regule el fideicomiso público “eso es normal en cualquier mecanismo de administración pública y cómo se aplicaría la Ley de Compras Gubernamentales”.

“Yo no le veo ningún problema, realmente no lo hay, esto es más bien una garata política”, afirmó Ceara Hatton, al referirse al fideicomiso planteado de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

Expresó que no ve el sentido de este debate en torno al fideicomiso de Punta Catalina.

“Simplemente es un instrumento que puede mejorarse, sí, mucho puede mejorarse”, indicó, tras reiterar que el Gobierno ha expresado que no privatizará la termoeléctrica.

Ceara Hatton fue entrevistado por Roberto Cavada, en el segmento Hora Cero de Telenoticias.