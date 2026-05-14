Marcha en La Vega: Luchan contra ecocidio en el Santo Cerro

La defensa de los recursos naturales va camino de convertirse en bandera de lucha de ecologistas, comunitarios y otros sectores que aprovechan los movimientos sociales para tratar de pescar en río revuelto.

La infiltración de sectores interesados es el desafío que tienen los promotores de marchas, como la que se acaba de celebrar en La Vega, en contra de la deforestación en el Santo Cerro.

Es saludable que la gente tome conciencia y se movilice contra la deforestación y toda forma de ecocidio. Pero los movimientos pierden legitimidad cuando son utilizados por sectores a los que solo les interesa crear malestar social con fines particulares.

La multitud que marchó desde el pie del Santo Cerro hasta la comunidad de Río Seco para exigir acciones contra los responsables de la deforestación en la zona transmite un mensaje que las autoridades no pueden pasar por alto.

Se tiene que actuar no solo con más transparencia, sino con más energía en la preservación de los recursos naturales.

De un tiempo a esta parte la sensibilidad social se ha incrementado frente a las pretensiones de sectores de explotar los recursos sin autorización ni miramiento alguno.

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Además del interés de las compañías mineras por explotar recursos, parques han sido víctimas de mutilaciones para construir carreteras, mansiones de veraneo o proyectos inmobiliarios.

La protesta de los veganos bajo la consigna de “No a la deforestación, sí a la vida” sintetiza una preocupación que no se puede desdeñar.