SANTIAGO.- El abogado Pedro Domínguez Brito presentó ayer ante el Ministerio Público de esta ciudad una querella formal contra cuatro personas vinculadas al Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva “DIOSA”, ubicado en el sector Jardines Metropolitanos, donde el pasado 25 de marzo murió una joven mientras se sometía a una liposucción.

La acción legal busca que el centro de salud resarza los daños causados a los familiares de la víctima, identificada como Angélica Geraldine Hernández, de 32 años de edad.

La querella fue interpuesta contra los médicos Oscar Polanco, Heriberto Liranzo y Cindy Jiménez Camacho, así como contra Cary Peña, señalada como presunta intermediaria en la captación de pacientes para dicha clínica privada.

Domínguez Brito explicó que la querella también incluye a la clínica como persona jurídica, lo que permitiría a los parientes de la occisa reclamar daños y perjuicios en el ámbito civil.

“El caso se agrava porque el centro operaba de manera ilegal. Entendemos que se trató de un homicidio culposo, ya que hubo negligencia médica y violaciones a las normas éticas”, sostuvo el jurista.

Puedes leer: Disponen cierre definitivo de clínica de cirugía estética en Santiago, tras muerte de joven

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, a través de su departamento de habilitación sanitaria, el centro fue clausurado de manera definitiva tras detectarse múltiples irregularidades en su funcionamiento, entre ellas que no estaba autorizado para realizar procedimientos quirúrgicos.

El informe oficial indica que desde el año 2023 ese establecimiento solo contaba con permiso para ofrecer consultas médicas, no para llevar a cabo cirugías.

Angélica Geraldine Hernández era nativa del municipio de Villa González.

Se recuerda que hace once años el médico Oscar Polanco enfrentó un proceso judicial en esta ciudad tras el fallecimiento de dos mujeres en una clínica ubicada en la avenida República de Argentina, la cual también fue clausurada de forma definitiva por las autoridades sanitarias dominicanas.