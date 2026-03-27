SANTIAGO.– El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, afirmó este viernes que la clínica estética DIOSA, donde murió una mujer mientras se le practicaba una liposucción, ya se encontraba cerrada y solo tenía autorización para ofrecer consultas.

“Nosotros teníamos esa clínica cerrada, solo podían atenderse consultas, ahora toca a la justicia hacer también su trabajo”, expresó el funcionario durante una visita a esta ciudad.

El caso salió a la luz tras el fallecimiento de Angela Geraldine Hernández (Geraldin), de 32 años, ocurrido la tarde del jueves mientras era sometida a un procedimiento de extracción de grasa abdominal en dicho centro, ubicado en la urbanización Jardines Metropolitanos.

Tras el hecho, autoridades del Ministerio Público y de Salud Pública procedieron a clausurar el establecimiento, colocando un letrero que indica la violación a la Ley General de Salud 42-01.

El ministro Atallah advirtió que este tipo de situaciones no es aislado, señalando que en Santo Domingo también se registran con frecuencia casos de complicaciones en centros estéticos, muchos de ellos vinculados a malas prácticas.

En ese sentido, exhortó a la población a verificar las condiciones y permisos de los centros antes de someterse a procedimientos.