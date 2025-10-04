TORONTO – Los Yankees tuvieron la oportunidad que anhelaban. Tras cinco entradas dedicadas principalmente a regresar sin suerte a su dugout, Aaron Judge se acomodó en el plato con las bases llenas y sin outs, una oportunidad inmejorable para corregir su historia de postemporada.

Judge se ponchó con un splitter de Kevin Gausman para el tercer strike y los Yankees se conformaron con una carrera, una oportunidad desperdiciada que definió su derrota por 10-1 ante los Azulejos en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana el sábado.

El Rogers Centre sigue siendo un infierno para los Yankees, que han perdido siete de sus ocho juegos al norte de la frontera esta temporada. Abanicándose temprano y con frecuencia, los Yankees se vieron limitados a dos corredores en base durante cinco entradas antes de finalmente presionar a Gausman con dos hits y una base por bolas.

Judge vio ocho lanzamientos antes de poncharse con un lanzamiento fuera de la zona de strike, y Cody Bellinger negoció una base por bolas de cuatro lanzamientos que forzó la primera carrera de Nueva York en la serie. Ben Rice pegó un elevado de out lo que puso fin a la tarde de Gausman, y Giancarlo Stanton se ponchó ante Louis Varland, quien le lanzó una recta de 100.7 mph.

Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk conectaron jonrones tempraneros contra Luis Gil, quien solo duró dos entradas y dos tercios.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, recurrió al bullpen, ya que el actual Novato del Año de la Liga Americana ha tenido problemas para evitar que los bateadores le conecten desde que regresó de su lesión.

Tim Hill y Camilo Doval estabilizaron el juego hasta la séptima, cuando los problemas de Luke Weaver resurgieron. Al igual que en el primer partido de la Serie de Comodines contra los Medias Rojas, Weaver enfrentó a tres bateadores y no retiró a ninguno, incluyendo un sencillo productor de Andrés Giménez.

Weaver es el segundo lanzador en la historia en enfrentar a tres bateadores o más y no registrar un out en cada una de sus dos primeras apariciones en postemporada, uniéndose a Rick Honeycutt, de los Atléticos de 1989. Enfrentando a Fernando Cruz, Nathan Lukes añadió un doble de dos carreras y Guerrero levantó un elevado de sacrificio mientras los Azulejos se alejaban.

En la historia de la postemporada, los equipos que han ganado el primer partido en cualquier serie al mejor de cinco han ganado la serie 113 de 156 veces (72,4%). En las Series Divisionales con el formato actual de 2-2-1, los equipos que han ganado el primer partido en casa han avanzado 40 de 54 veces (74,1%).

