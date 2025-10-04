Nueva York.-Tras una temporada decepcionante en la que los New York Mets quedaron fuera de los playoffs a pesar de contar con la nómina de apertura más cara de las Grandes Ligas, el equipo anunció este viernes una profunda reestructuración de su cuerpo técnico.

Aunque el mánager Carlos Mendoza seguirá al frente del equipo en 2026, varios entrenadores dejarán de formar parte del cuerpo técnico. Entre ellos, el entrenador de lanzadores Jeremy Hefner, los entrenadores de bateo Jeremy Barnes y Eric Chávez, y el entrenador de tercera base Mike Sarbaugh. Además, el entrenador de banca John Gibbons renunció, y el entrenador de receptores Glenn Sherlock se retiró.

Hefner será reemplazado pese a algunos logros destacados en años recientes, como los 10 triunfos de David Peterson en 2024 con una efectividad de 2.90, y los 12 triunfos de Sean Manaea con una efectividad de 3.47. Sin embargo, este año Manaea vio dispararse su efectividad a 5.64 en 15 apariciones, incluyendo 12 aperturas.

Puedes leer: Comienza la postemporada de MLB con clásicos y duelos clave

El pitcheo y la defensa fueron los principales problemas de un equipo que cerró los últimos 93 juegos con marca de 38-55, luego de haber liderado la MLB con 45-24 en junio.

La ofensiva de los Mets tampoco cumplió las expectativas tras la millonaria contratación de Juan Soto por 15 años y 765 millones de dólares, que elevó el costo total de la plantilla a 429 millones de dólares en nómina e impuesto de lujo proyectado.

El presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, destacó que tras confirmar la continuidad de Mendoza, se evaluaría al resto del cuerpo técnico. Entre quienes podrían regresar figuran el entrenador de primera base Antoan Richardson, el entrenador de estrategia Danny Barnes y el asistente de entrenador Rafael Fernández. Mientras tanto, el entrenador asistente de pitcheo Desi Druschel y el entrenador de bullpen José Rosado recibieron permiso para explorar oportunidades con otros equipos.

La reorganización busca reforzar la dirección técnica de los Mets de cara a una temporada 2026 en la que esperan recuperar el nivel competitivo que los llevó a ser líderes de la MLB a mediados de 2025.