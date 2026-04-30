¿Desconfianza en el Congreso?

Las centrales desconfían del Congreso al pedir a Abinader que envíe otra señal sobre la suerte de la reforma laboral. ¿O no es así?

Trump se enfureció con el chiste del comediante Jimmy Kimmel que presentaba a Melania como futura viuda. ¿Lo cancelará ABC, como pidió?

Luis Acosta Moreta cuestionó el recorrido de la embajadora Leah Campos por la Ciudad Colonial el mismo día que estalló la guerra de abril. ¿Coincidencia?

Ya no son solo los padres Nino y Rogelio, sino la Iglesia católica la que se opone a la minería en las cordilleras. Dice que implica remoción de suelo.

La crisis haitiana es tan compleja que las contribuciones económicas que se anuncian apenas se desembolsan. ¿Falta de mecanismos o temor?

Sin subsidios al Gobierno le resultaría cuesta arriba mantener la estabilidad de los precios de los artículos de primera necesidad. ¿De acuerdo?

China, que definió como peligroso el boicot de EE. UU. al transporte por el estrecho de Ormuz, comienza a sufrir las consecuencias. Tomen nota.

Las vías cuyas intersecciones son gestionadas por agentes de la Digesett son las más congestionadas. ¿Cuál es la explicación?