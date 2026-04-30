El sistema judicial, blanco permanente de duras críticas por la ineficiencia e incompetencia que se le atribuye, ha vuelto a ser colocado en el banquillo a raíz de la muerte en Santiago del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada por una turba de motoristas.

Pero también de la demora de sonados casos como el que vincula al exprocurador Jean Alain Rodríguez con una supuesta estafa al erario por más de 6 mil millones de pesos.

La digitalización y tecnificación que ha defendido el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, son vistas como pasos importantes para modernizar el sistema, pero insuficientes para agilizar y fomentar confianza en los tribunales.

Puedes leer: Dictan prisión preventiva contra siete motoristas por muerte de chofer en Santiago

En los atascos que provocan que los procesos judiciales se prolonguen hasta el extremo de desalentar a la población la responsabilidad no solo se atribuye a los jueces, sino al Ministerio Público.

Cada vez que colapsa un caso de corrupción por supuesta falta de pruebas la confianza en el sistema judicial se desmorona. En todo el entramado la Policía tiene una alta cuota de responsabilidad con la impunidad que rodean los excesos que se atribuyen a sus miembros.