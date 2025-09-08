SANTO DOMINGO.- El Parque Zoológico Nacional anunció el fin de semana el descubrimiento de dos nuevas especies de mariposas endémicas de República Dominicana.

El nuevo descubrimiento para la ciencia fue presentado por los científicos Bernard Landry y M. Alma Solís, quienes describieron las dos nuevas especies del género Palpita.

Una de las mariposas fue nombrada Palpita hispaniolaensis, bautizada en honor a la isla La Hispaniola. Se reconoce por su franja blanca única, que recorre el cuerpo.

Palpita hispaniolaensis y Palpita maribelae son las especies de mariposas recién identificadas

La otra especie de mariposa es la Palpita maribelae, dedicada a Maribel Armenteros, por su apoyo en las expediciones de campo, con un color amarillento muy particular.

Ambas especies son endémicas de República Dominicana y fueron registradas en lugares como Reserva Ebano Verde, Valle Nuevo, Constanza, Arroyo Frío y Barahona.

“Agradecemos de manera especial a Maribel Armenteros por permitirnos utilizar sus fotos y así hacernos eco de esta maravillosa noticia. Gracias a su mirada podemos acercar la ciencia y la belleza de estas especies a todos ustedes”, publicó en redes sociales el Parque Zoológico Nacional.

La entidad señaló que el hallazgo, no solo enriquece la ciencia, sin que también recuerda la necesidad de conservar los bosques de montaña, a los que califica como auténticos refugios de vida.

El descubrimiento de las mariposas dominicanas fue publicado en la destacada revista científica Tropical Lepidoptera Research (2025).