FAO y entidades gubernamentales inauguran exposición sobre aporte de mujeres rurales

Santo Domingo.– La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto a los ministerios de Cultura, la Mujer y Agricultura, inauguró la exposición “Mujeres de la Tierra: Esencia de la Alimentación”, una muestra que reconoce el papel de las mujeres rurales en la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

La iniciativa, presentada en el Museo de Arte Moderno, busca visibilizar el aporte de las mujeres en los sistemas agroalimentarios, donde representan cerca del 36 % de la fuerza laboral agrícola en América Latina y el Caribe, aunque aún enfrentan brechas en acceso a tierra, financiamiento y tecnología.

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La exposición reúne obras de reconocidos artistas dominicanos y de otros países, con el objetivo de resaltar la conexión entre la mujer, la tierra y la producción de alimentos, así como promover la reflexión sobre las desigualdades que persisten.

Durante el acto, autoridades destacaron la importancia de fortalecer el acceso de las mujeres rurales a recursos y oportunidades, señalando que su empoderamiento es clave para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

La muestra estará abierta al público hasta el mes de agosto.