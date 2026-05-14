Rodner Figueroa cuestiona presencia de influencers en la televisión

Santo Domingo.– El comunicador Rodner Figueroa expresó críticas hacia la creciente presencia de influencers en la televisión, al considerar que no todos cuentan con la preparación necesaria para desempeñarse en ese medio.

Durante sus declaraciones, Figueroa señaló que existe una percepción errónea de que la popularidad en redes sociales puede trasladarse automáticamente a la pantalla chica.



“Piensan que porque un influencer tiene millones de seguidores, esos seguidores van a verlo en televisión, y no es así” , sostuvo.

El comunicador enfatizó que el formato televisivo requiere habilidades específicas como dominio del lenguaje, manejo de prompter y formación en comunicación, elementos que, a su juicio, muchos creadores digitales no poseen.

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Asimismo, explicó que el contenido de redes sociales responde a una dinámica distinta, más espontánea y orgánica, lo que dificulta su adaptación al lenguaje estructurado de la televisión. En ese sentido, consideró que intentar trasladar ese estilo directamente a la pantalla tradicional genera una desconexión con la audiencia.

Figueroa aclaró que respeta el trabajo de los influencers en sus plataformas, pero insistió en que cada formato tiene sus propias exigencias y que no siempre son compatibles.