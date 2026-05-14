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Rodner Figueroa cuestiona presencia de influencers en la televisión

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Rodner Figueroa cuestiona presencia de influencers en la televisión

Santo Domingo.– El comunicador Rodner Figueroa expresó críticas hacia la creciente presencia de influencers en la televisión, al considerar que no todos cuentan con la preparación necesaria para desempeñarse en ese medio.

Durante sus declaraciones, Figueroa señaló que existe una percepción errónea de que la popularidad en redes sociales puede trasladarse automáticamente a la pantalla chica.


“Piensan que porque un influencer tiene millones de seguidores, esos seguidores van a verlo en televisión, y no es así”, sostuvo.

El comunicador enfatizó que el formato televisivo requiere habilidades específicas como dominio del lenguaje, manejo de prompter y formación en comunicación, elementos que, a su juicio, muchos creadores digitales no poseen.

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Asimismo, explicó que el contenido de redes sociales responde a una dinámica distinta, más espontánea y orgánica, lo que dificulta su adaptación al lenguaje estructurado de la televisión. En ese sentido, consideró que intentar trasladar ese estilo directamente a la pantalla tradicional genera una desconexión con la audiencia.

Figueroa aclaró que respeta el trabajo de los influencers en sus plataformas, pero insistió en que cada formato tiene sus propias exigencias y que no siempre son compatibles.

TEMAS: #Influencers#Rodner Figueroa#televisión
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.