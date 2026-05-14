Los presidentes de más de 70 años que deciden el destino del mundo

Santo Domingo.- Apenas cuatro hombres, todos con más de 70 años, son quienes deciden lo que se hace en el mundo, en una era donde se supone que la nueva generación debe ser más determinante.

Estos cuatro hombres son Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Benjamin Netanyahu (Israel), Vladimir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China).

Trump tiene 79 años (1946) y aún aspira a seguir gobernando.

Está en su segundo mandato en la Casa Blanca, y enfrenta a Irán en una guerra que inició el 28 de febrero, cuando Washington e Israel atacaron al gobierno de Teherán.

Gobierna a la nación más poderosa, económica y militarmente, y cuenta con el apoyo de los judíos en Estados Unidos.

Su país decide hasta cómo debe pensar la gente, gracias al control de la prensa escrita y televisiva, más la industria del cine, con sede en Hollywood, y la religión.

Netanyahu

El segundo más viejo de los cuatro es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, alias “Bibi”, de 77 años.

Este hombre tiene gran poder de decisiones, debido a que cuenta con sectores muy fuertes económicamente, que operan a nivel mundial.

Nacido en 1949, Netanyahu puede influir para que cualquier presidente de Estados Unidos tome decisiones que favorezcan al país hebreo.

Contra él pesa una condena por genocidio contra el pueblo Palestino.

Vladimir Putin

Otro de los miembros del club de septuagenarios es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de 74 años.

Nació en 1952 y trabajó en el antiguo servicio secreto ruso, conocido como la KGB. Es abogado de profesión.

Xi Jinping

Xi es el presidente de China Continental. Tiene 73 años (1953) y es uno de los hombres más influyentes del planeta, debido a la presencia de la nación asiática en varios países.

Sin dudas, estos cuatro individuos seguirán decidiendo lo que se hace en el planeta, debido al poderío económico y militar con que cuentan.

Esto demuestra que la juventud debe “ponerse las pilas”, para cambiar el actual esquema del mundo.