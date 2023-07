Designan locutores en distintas regiones del país

Santo Domingo.- El Colegio Dominicano de Locutores (CDL), designó y juramentó 14 subcoordinadores en diferentes zonas y regiones del país, en el marco de la agenda de trabajo que viene realizando el gremio para este año 2023.

La juramentación de los integrantes del CDL se llevó a cabo en el salón de actos de la Escuela Nacional de Locución, Locutor Américo Martínez de la Institución, por parte del locutor Tony Luna, vicepresidente de la entidad, en representación de la presidente Mireya Jass, quien manifestó que se siente satisfecho por las acciones que han emprendido sus colegas profesionales del micrófono, a quienes calificó como personas probadas y con actitud positivas.

Nelson Gutiérrez, presidente advitam del CDL, dijo que se siente regocijado de que hoy este equipo de trabajadores incansables de la locución dominicana, haya aceptado la responsabilidad las cuales se le está asignando.

Entre juramentados figuran, Sergio Pablo Vargas, Sansón Batalla, Sub Coordinador Nacional, los Subcoordinadores, Miguel Ángel Encarnación (Chamo), del Gran Santo Domingo, José Alberto Almonte, Santo Domingo Norte, Reinaldo de Jesús Alfonseca, Provincia Santo Domingo, Armando Félix, César Batista Bencosme, Santo Domingo Este y Kamil Rosario, Sub Coordinador del Distrito Nacional.

De igual manera, Manuel de Jesús Ferreras, Sub Coordinador del Región Sur, María Nieves Almonte, Distrito Nacional, Freddy Antonio Pérez, Santo Domingo Este, Pedro Rafael Escolástico, Sub Coordinador Nacional, Verónica Castro, Distrito Nacional, Michael Cabrera, Santo Domingo Norte, Rene Polanco, Sub Coordinador Distrito Nacional.