El balance de créditos otorgados por los bancos a las empresas de productos alimenticios y bebidas creció un 12 % interanual al cierre del año pasado, en comparación con el 2024.

Las empresas de productos alimenticios y bebidas son las que tienen mayor peso dentro de la industria dominicana en términos de financiamiento, al concentrar la mayor parte de los préstamos otorgados por la banca para su desarrollo, según la Superintendencia de Bancos (SB).

Datos contenidos en el “Informe Banca e Industria Nacional- abril 2026” de esa institución explican que, a diciembre de 2025, este segmento productivo acumula un saldo de crédito de RD$71,100 millones, equivalente al 43 % del total de la cartera industrial.

El balance de los créditos otorgados por los bancos a las empresas de productos alimenticios y bebidas creció un 12 % interanual al cierre del año pasado, en comparación con el 2024.

El saldo general adeudado del sector industrial asciende a RD$164,194 millones en 2025, lo que representa un crecimiento de 9.5% en comparación con el período anterior. Este resultado refleja una expansión general del crédito, aunque con diferencias marcadas entre las distintas subactividades.

«A diciembre de 2025, el sector industrial registró 35,393 préstamos en el sistema financiero con un balance de DOP164,194 millones, concentrando el 6.9% del saldo adeudado de la cartera total y el 12.6 % de la cartera de crédito comercial, lo cual le posiciona como el cuarto sector con mayor participación en la cartera total y el tercer con mayor participación de la cartera de crédito comercial», subraya el informe.

El segundo mayor nivel de financiamiento dentro de la industria lo registra las empresas que tienen que ver con “otros productos minerales no metálicos”. Esta actividad tiene un saldo de RD$17,811 millones, lo que representa el 11 % del total. Este sector destaca por haber experimentado el mayor crecimiento relativo en un ranking de 11 subsectores, con una variación de 80.1%.

Aquellas compañías de sustancias químicas también ocupan una posición relevante. Destacan con RD$17,737 millones en saldo adeudado y una participación de 11%. Sin embargo, su crecimiento fue prácticamente nulo, al registrar apenas 0.3% de variación interanual.

Dentro de los segmentos de tamaño medio, los frabricantes de muebles y colchones alcanzaron un saldo de RD$9,255 millones, para una participacion de un 6%. Aunque presentan una caída interanual de -20.5%, una de las más pronunciadas, se posicionarón en el cuarto lugar de mayor peso.

“El 71% del saldo adeudado total del sector industrial se concentra en 4 subactividades económicas: empresas de elaboración de productos alimenticios y bebidas, otros productos minerales no metálicos, sustancias químicas y fabricación de muebles y colchones”, detalla también el reporte.

Top de créditos por actividad económica otorgada por la banca dominicana a la industria.

Otros tipos de empresas

Por otro lado, las empresas que trabaja con metales básicos suman RD$9,062 millones, también con una participación de 6 %, y registran un crecimiento moderado de 3.1 %, en línea con el comportamiento general del sector.

Los productos derivados del metal, excluyendo maquinaria y equipo, alcanzan un saldo de RD$6,041 millones, equivalente al 4 % del total, y muestran un crecimiento significativo de 36.1 %.

En tanto que, el segmento de productos de tabaco registra RD$5,402 millones, con una participación de 3 %, y presenta un aumento de 25.7 %, destacándose entre las actividades con mejor desempeño.

Las que disminuyeron saldo

Las empresas de productos de caucho y plástico disminuyeron un -8.7 %, con un saldo de RD$5,354 millones, mientras que la impresión y reproducción de grabaciones cae -14.3 %, situándose en RD$4,105 millones, ambos con una participación de 3 %.

Las hilaturas de fibras textiles y tejeduras muestra también una reducción de -17.4 %, con RD$3,161 millones y una participación de 2 %, mientras que las empresas dentro del renglón “resto” totaliza RD$15,166 millones, equivalente al 9 %, con una leve variación negativa de -0.3 %, completando el panorama del financiamiento industrial al cierre de 2025.