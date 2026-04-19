David Carlos Abreu, chofer del camión asesinado por un grupo de motoconchistas en Santiago

Santo Domingo.- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al Ministerio Público para que proceda contra varios motoconchistas que asesinaron a un chofer de camión que intentaba protegerse, tras un accidente de tránsito en el que se vio envuelto uno de los agresores.

La funcionaria lamentó el hecho ocurrido este sábado en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros (norte), donde el camionero, identificado como David Carlos Abreu, había entrado para intentar protegerse de los agresores.

«Lamentamos profundamente el asesinato de David Carlos Abreu, víctima de un grupo asesino movido por una colisión de tránsito sin ningún herido, conforme a las investigaciones preliminares. He instruido a los fiscales a que presenten cargos preliminares por asesinato en contra del grupo criminal”, escribió Reynoso.

“Este caso refleja una realidad crítica que tiene décadas de arraigo en la población dominicana. Más del 50% de los homicidios se relaciona con conflictos sociales”, lamentó la funcionaria.