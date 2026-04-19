Policía rescata adolescente raptada y captura presunto responsable en Bonao

Bonao, Monseñor Nouel.– Agentes de la Policía Nacional rescataron a una adolescente de 15 años que había sido reportada como raptada desde el pasado 15 de abril, durante un operativo realizado en el sector El Verde, en el municipio de Bonao.

La menor, identificada con las iniciales M.C.P.D., fue localizada en el interior de un depósito ubicado en una finca de plátanos, en la comunidad Caribe, donde presuntamente permanecía retenida contra su voluntad.

Durante la intervención resultó herido y detenido el principal sospechoso, Yeison Alejo Marte, quien era buscado mediante orden de arresto por presuntas violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 136-03, vinculadas a abuso sexual en perjuicio de la menor.

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Según el informe preliminar, el imputado sufrió heridas de bala en ambas piernas luego de enfrentar a los agentes con un arma de fabricación casera, tipo chilena, durante el operativo. Posteriormente fue trasladado bajo custodia policial al hospital regional de Bonao, donde recibe atenciones médicas.

En el lugar también fueron arrestados Reinaldo Núñez Castro, de 35 años, y Charles Mohamed, de 40 años, quienes se encontraban en la escena al momento de la intervención.

La adolescente fue puesta bajo la protección de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de Bonao para los fines correspondientes.

Mientras tanto, los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para el proceso legal correspondiente.