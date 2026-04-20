Santiago de los Caballeros.– El alcalde Ulises Rodríguez calificó como un hecho “irracional, chocante y profundamente lamentable” la muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quesada, quien fue atacado por una turba mientras realizaba labores de recogida de desechos sólidos en la ciudad.

El ejecutivo municipal explicó que, aunque la víctima trabajaba para una empresa contratista del servicio de limpieza urbana, su labor impactaba directamente a Santiago, por lo que considera el hecho como una agresión contra un trabajador que servía a la comunidad.

“Fue un linchamiento. Un grupo lo persigue y lo agrede hasta quitarle la vida. Eso no lo podemos permitir”, expresó.

Rodríguez también lamentó la falta de asistencia durante el hecho, criticando que algunas personas presentes priorizaran grabar en lugar de socorrer a la víctima.

“La vida está primero. Es doloroso ver cómo alguien entra en agonía y en vez de ayudar, se le graba”, señaló.

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El alcalde informó que el cabildo activó de inmediato un plan de acompañamiento a los familiares, que incluye apoyo económico, cobertura de gastos y asistencia durante el proceso legal.

“Vamos a estar al lado de esa familia en todo momento. No los vamos a dejar solos”, aseguró.

Asimismo, llamó a que el caso sea sancionado con todo el peso de la ley y valoró la respuesta del Ministerio Público, encabezado por Yeni Berenice Reynoso, destacando que ya hay varios detenidos.

El alcalde advirtió que este hecho refleja una problemática creciente de violencia en conflictos de tránsito, por lo que anunció que se impulsarán medidas para regular el sector de los motoconchistas, fortalecer los controles y promover la convivencia ciudadana.

“Esto ocurre a diario, pero hoy terminó en tragedia. Tiene que marcar un antes y un después”, concluyó.