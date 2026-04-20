El zurdo Framber Valdez se apuntó su segunda victoria de la temporada tras trabajar seis entradas de una carrera en el triunfo 6-2 de los Tigres de Detroit sobre los Medias Rojas de Boston.

Valdez permitió tres hits, otorgó dos boletos y ponchó a siete, su mejor cifra del año. El único daño en su contra fue un jonrón solitario.

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El dominicano retiró a nueve bateadores consecutivos y mantuvo comando de sus envíos, limitando el contacto y gestionando bien los turnos de presión.

“Hizo un gran trabajo lidiando con las inclemencias del tiempo y lanzando con precisión. Mentalmente estuvo excelente”, señaló el dirigente A.J. Hinch.

Tras permitir el cuadrangular, Valdez ajustó y volvió a imponer su ritmo desde la lomita.

En la serie, el cuerpo de pitcheo de Detroit ha restringido a Boston a cuatro carreras y 15 imparables en tres juegos, con 31 ponches.